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Кибератаки приведут к окончательной смерти интернета

Вчера, 19:30

Эксперты Всемирного экономического форума предрекают интернету скорую смерть. Массовые кибератаки по всему миру могут подорвать безопасность использования глобальной сети.

Аналитики считают, что в ближайшие несколько лет число кибератак и киберпреступников будет только расти. Причём их количество будет увеличиться в очень ускоренных темпах. Это приведёт к тому, что некоторые страну или регионы будут вынуждены тратить огромные средства на защиту своего «пространства», или же вовсе создавать новые отдельные зоны. Эксперты призывают все мировые страны объединиться в поисках и разоблачении преступников. Вдобавок, ошибочное определение источника угрозы может спровоцировать настоящий вооружённый конфликт.

На сегодняшний день является неопровержимым фактом то, что злоумышленники крадут многомиллионные суммы, взламывают самые защищённые оборонные ведомства и прочее. По прогнозам аналитиков, уже в ближайшие годы интернет может полностью исчезнуть или изменить свой вид, в котором граждане привыкли им пользоваться.


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