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Хакеры взламывают Linux-сервера, добывая криптовалюту

Сегодня, 04:15

Международная группировка хакеров провела начальный этап глобальной операции, заразив около тысячи серверов грабительским криптомайнером под названием RubyMiner. Главными объектами атаки стали версии Windows и Linux.

Специалисты в сфере кибернетической безопасности констатируют, что операцию по массовому внедрению вредоносной программы стартовала не более 10 дней назад, однако и этого времени хватило, чтобы большая часть игроков на рынке криптовалюты была ограблена в буквальном смысле этого слова. На данный момент применяется внедрение RubyMiner на Linux-сервера с одновременным уничтожением всех прежних задач.

Эксперты отмечают, что на первой стадии экспансии, хакеры взламывают серверы с устаревшим программным обеспечением. Затем их деятельность будет распространяться и на более продвинутые объекты. Пока что криминальным майнером не удалось решить глобальную задачу целиком, но первые опыты показывают, что уязвимость криптовалют оказалось намного выше ранее заявленной.


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