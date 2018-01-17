VistaNews.ru


Роскомнадзор испытает 3 сервиса для фильтрации сетевого трафика

Сегодня, 15:05

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила о намерении специалистов ведомства протестировать сразу 3 сервиса, позволяющих отфильтровывать сетевой трафик.

Эксперты Роскомнадзора, при содействии отечественных операторов связи, уже приступили к тестированию сервиса ADM Filter. Новая разработка позволяет эффективно отсеивать в интернете информацию, признанную законодательством РФ запрещенной в стране. В скором времени надзорное ведомство приступит к испытанию еще двух программных решений.

Отметим, за 2017 год Роскомнадзор протестировал 8 сервисов для фильтрования сетевого трафика на территории государства. Практически все они получили хвалебные отзывы, однако поиски идеального блокировщика все еще продолжаются.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.