Роскомнадзор испытает 3 сервиса для фильтрации сетевого трафика

Сегодня, 15:05

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила о намерении специалистов ведомства протестировать сразу 3 сервиса, позволяющих отфильтровывать сетевой трафик.

Эксперты Роскомнадзора, при содействии отечественных операторов связи, уже приступили к тестированию сервиса ADM Filter. Новая разработка позволяет эффективно отсеивать в интернете информацию, признанную законодательством РФ запрещенной в стране. В скором времени надзорное ведомство приступит к испытанию еще двух программных решений.

Отметим, за 2017 год Роскомнадзор протестировал 8 сервисов для фильтрования сетевого трафика на территории государства. Практически все они получили хвалебные отзывы, однако поиски идеального блокировщика все еще продолжаются.