VistaNews.ru


Хакеров из КНДР обвиняют в атаках на криптовалютные биржи Южной Кореи

Сегодня, 12:56

Хакеров из КНДР обвиняют в атаках на южнокорейские биржи криптовалют. Здесь речь идёт о конце 2017 года, тогда хакеры из группировки Lazarus, которые связаны с правительством КНДР, атаковали ряд криптовалютных инвесторов Южной Кореи. Информацию об этом сообщает международная организация Recorded Future, профиль которой – технологическая безопасность.

Перед тем, как сделать такое заявление, специалисты изучили всю технику, кодирование и предполагаемые мотивы группировки Lazarus. Как оказалось, целью киберпреступников были не только криптовалютные биржи страны, к примеру Coinlink, но и группа «Друзей министерства иностранных дел». Это означает, что целью хакеров КНДР была не только сфера финансов, но и политический сектор.

В отчёте компании Recorded Future сказано, что агенты правительства Северной Кореи и группировка Lazarus в конце 2017-го атаковали криптовалютные биржи и их участников. Случилось это ещё до новогодней речи Ким Чен Ына и начала диалога между КНДР и Южной Кореей.

Специалисты по безопасности также нашли в программах код Destover. Его использовали в операциях, которые ассоциируются с КНДР. В частности, против Sony Pictures в 2014 году, банков Польши в январе прошедшего года, а также в феврале 2017 года против первой жертвы вируса WannaCry.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.