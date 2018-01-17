Хакеров из КНДР обвиняют в атаках на криптовалютные биржи Южной Кореи

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Хакеров из КНДР обвиняют в атаках на южнокорейские биржи криптовалют. Здесь речь идёт о конце 2017 года, тогда хакеры из группировки Lazarus, которые связаны с правительством КНДР, атаковали ряд криптовалютных инвесторов Южной Кореи. Информацию об этом сообщает международная организация Recorded Future, профиль которой – технологическая безопасность.

Перед тем, как сделать такое заявление, специалисты изучили всю технику, кодирование и предполагаемые мотивы группировки Lazarus. Как оказалось, целью киберпреступников были не только криптовалютные биржи страны, к примеру Coinlink, но и группа «Друзей министерства иностранных дел». Это означает, что целью хакеров КНДР была не только сфера финансов, но и политический сектор.

В отчёте компании Recorded Future сказано, что агенты правительства Северной Кореи и группировка Lazarus в конце 2017-го атаковали криптовалютные биржи и их участников. Случилось это ещё до новогодней речи Ким Чен Ына и начала диалога между КНДР и Южной Кореей.

Специалисты по безопасности также нашли в программах код Destover. Его использовали в операциях, которые ассоциируются с КНДР. В частности, против Sony Pictures в 2014 году, банков Польши в январе прошедшего года, а также в феврале 2017 года против первой жертвы вируса WannaCry.