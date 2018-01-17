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Новый Android-шпион крадет сообщения из WhatsApp

Сегодня, 12:38

Специалисты из «Лаборатории Касперского» выявили в WhatsApp уникальный Android-шпион, который обладает широким диапазоном вредоносных функций. По словам экспертов лаборатории, он впервые столкнулись с таким продуманным и коварным вирусом.

Вирус получил название Skygofree и является настолько многофункциональным, что по признанию специалистов, они еще не до конца выяснили все его возможности. На данное время известна способность вредоноса записывать телефонные разговоры, причем в нужное время и после произнесения пользователем ключевых фраз и слов. Skygofree полностью контролирует все устройства, подключенные к Wi-Fi. Найдены около 50 команд, которые вирус способен выполнять. Для Skygofree не является проблемой скачивать фотографии и видеоролики. Эксперты с удивлением отмечают, что шпионские возможности вируса безграничны. Заражение Skygofree происходит при посещении сайтов, предлагающих услуги по улучшению качества связи и увеличению скорости. Однако на сегодня неизвестны все места, где притаился уникальный вирус-шпион.


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