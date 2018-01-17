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Блогер нашёл простой способ «убить» любой iPhone

Сегодня, 11:39

Блогер популярного YouTube-канала EverithingApplePro нашёл простой способ «убить» любой iPhone, который работает под управлением операционной системы iOS 10 и 11.

Для того, чтобы телефон стал сильно «глючить» и зависать, на него нужно отправить сообщение со специальным текстом. После того, как оно будет доставлено, iPhone становится неуправляемым. То есть он перестаёт реагировать на нажатия. Но спустя пару минут iOS принимает решение перезапуститься, чтобы зависания пропали. В конечном итоге iPhone избавляется от них сам. Но если отправить сообщение с таким текстом повторно, то ситуация повторится вновь.

                         

Уточняется, что iPhone отправителя сообщения со специальным текстом зависает на пару секунд, а затем возобновляет работу.

Скорее всего здесь проблема с набором шрифтов, определённый набор которых iOS 10 и 11 просто не в состоянии отображать в сообщении правильно и в дальнейшем функционировать с ними. Именно поэтому всего стоит обновлять свои операционные системы на любых устройствах, чтобы избавиться от потенциальных проблем с безопасностью и зависаниями.


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