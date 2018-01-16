Большинство россиян выбирают надёждные пароли для онлайн-банкинга

Вчера, 22:19

Специалисты по безопасности из ЛК рассказали, что россияне начали более сознательно подходить к выбору пароля на личный банкинг. Около 65% пользователей ставят надежные пароли, но часто их теряют.

Сотрудники «Лаборатории Касперского» уверены в том, что частые кибератаки на оперативные компьютерные базы заставили россиян четко задуматься о надежности личных кабинетов в системе банкинга и других порталах. Анализ безопасности пользователей в России показал, что 65% граждан перестали игнорировать создание надежного пароля для входа. Это значительно усложняет процесс взлома, давая хакерам практически минимальные шансы на проникновение.

Еще одним шагом в соблюдении мер безопасности информации стали варианты хранения надежных паролей. Каким бы хорошим пароль не был, если он доступен визуально или виртуально, степень его надежности не имеет никакого смысла. Специалисты по безопасности говорят, что все же большинство пользователей допускают ошибки при хранении своего кода. В основном комбинацию цифр записывают на листке, который потом теряют.