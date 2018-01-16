Apple-пользователи снова столкнулись с новой кибератакой хакеров

Вчера, 19:05

Специалисты ESET заявили о попытках кибератаки на Apple-пользователей. В настоящее время зафиксированы случаи применения двойной рассылки, с помощью которой хакеры пытаются получить персональную информацию граждан.

Сотрудники лаборатории ESET предупредили Apple-пользователей о том, что киберпреступники снова намерены ворваться в мир персональной информации. Теперь они применяют хитрости двойной рассылки. Пользователь получает отправленное письмо, открыв которое знакомиться с предложением покупки AppStore.

Эксперты утверждают, что если следовать всем указаниям в письме, можно навсегда остаться без финансов на своей карте, так как злоумышленники сначала ссылаются на официальный сайт, а потом просят сообщить свои данные с банковской карты. Если подобное письмо пользователь увидит на своей электронке, его лучше вообще не открывать и не делать никаких запросов по ссылкам, так как контактный адрес ноутбука или компьютера, которые придется ввести, могут дать доступ преступникам к устройству. В основном пока что хакеры атакуют клиентов компании Apple.