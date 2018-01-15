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Криптовалютный обменник обвинили в спам-атаке на биткоин

Сегодня, 00:15

Самый крупный обменник криптовалюты Coinbase обвиняется в том, что подтверждение транзакций биткоина стало проблематично долгим.

Один из пользователей Twitter заметил, что впоследствии приостановкой площадки вывода биткоинов, которое произошло 12 января, очередь ожидаемых подтверждения транзакций стала заметно уменьшаться. Его увеличение произошло только после восстановления операций.
Пользователь порекомендовал объединить все исходящие транзакции для переработки с помощью программы SegWit. Тогда бы не было таких очередей для подтверждения.
Аналогичное предложение было выдвинуто и гендиректором Bitrefill Сергеем Котляром.
Руководителем компании Coinbase Брайаном Армстронгом в ответ на обвинения сделано заявление о работе компании над объединением транзакций, а также запуском SegWit и другими способами решения данной проблемы.


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