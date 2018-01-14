Хакеры массово изменили hostname роутеров MikroTik и Ubiquiti

Сегодня, 09:34

Роутеры компаний MikroTik и Ubiquiti подверглись массовой атаке хакеров, изменивших hostname десятков тысяч устройств. Об этом сообщил прессе специалист компании NewSky Security Анкит Анубхав.

Отмечается, что роутеры получили самые разные имена, где обязательно присутствовало ключевое слово «HACKED» («Взломанный»). Эксперты считают, что подобное вмешательство нельзя считать полноценной атакой, поскольку хакеры не осуществляли полноценного взлома, а лишь демонстративно изменили имя файла. В этой связи специалисты сделали вывод, что речь идёт о своего рода пранке.

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности объяснили, как хакеры осуществляют майнинг криптовалюты в общественных сетях Wi-Fi. По словам специалистов, данный алгоритм не представляет существенной сложности для пользователей, мало-мальски разбирающихся в компьютерной технике.