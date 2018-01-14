VistaNews.ru


Хакеры массово изменили hostname роутеров MikroTik и Ubiquiti

Сегодня, 09:34

Роутеры компаний MikroTik и Ubiquiti подверглись массовой атаке хакеров, изменивших hostname десятков тысяч устройств. Об этом сообщил прессе специалист компании NewSky Security Анкит Анубхав.

Отмечается, что роутеры получили самые разные имена, где обязательно присутствовало ключевое слово «HACKED» («Взломанный»). Эксперты считают, что подобное вмешательство нельзя считать полноценной атакой, поскольку хакеры не осуществляли полноценного взлома, а лишь демонстративно изменили имя файла. В этой связи специалисты сделали вывод, что речь идёт о своего рода пранке.

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности объяснили, как хакеры осуществляют майнинг криптовалюты в общественных сетях Wi-Fi. По словам специалистов, данный алгоритм не представляет существенной сложности для пользователей, мало-мальски разбирающихся в компьютерной технике.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.