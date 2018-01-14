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«Лаборатория Касперского» предупреждает о хакерских атаках на гаджеты

Сегодня, 01:30

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждают пользователей о начале хакерских атак на гаджеты. По их мнению, мишенями станут модемы и роутеры.

Именно модемы и роутеры могут открыть хакерам доступ в Сеть, а также позволят перенастроить адрес подключения к Интернету. Эксперты из «Лаборатории Касперского» предупреждают, что опасность киберпреступники представляют для владельцев автомобилей и любых гаджетов, включая приложение, позволяющее управлять машиной. Также под прицел хакеров могут попасть медицинские приборы, функционирующие благодаря сложной электронике.

По мнению специалистов, злоумышленники в атаке будут использовать специальные вирусы-вымогатели, а технологические сети являются более уязвимыми для такой угрозы, чем корпоративные. Сотрудники любых предприятий часто неадекватно реагируют на угрозу.


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