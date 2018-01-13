Новая программа позволит удалить все личные данные из Google

Вчера, 17:27

Новый сервис позволит удалить все личные данные каждого желающего пользователя из Google. Такая программа может быть полезна для тех пользователей, которые особенно переживают за это. Известно, что на основании данных пользователей компания подбирает каждому человеку рекламу, на интересующие его темы.

Теперь для тех людей, кто особенно переживает за свою «ценную» историю просмотров стал доступен сервис по удалению всех личных данных, которые хранятся в Google.

Для того, чтобы просмотреть данные по посещениям страниц, необходимо зайти в Google «Мои действия». В этом разделе можно посмотреть информацию о приложениях, которые были активны на смартфонах. В опциях можно перейти на специальную вкладку, где можно просмотреть все сведения о запросах в поисковой системе. Самое основное, что теперь все эти данные, за которыми якобы «следят», можно удалить при выборе в меню сервиса соответствующей функции.

Уточняется, что подобные функции были в Google всегда. Люди, которые переживают за свои пользовательские данные, могут зайти в настройки своего аккаунта и «убрать галочки» со всех пунктов, которые того или иного пользователя не устраивают, тем самым отключив «слежку».