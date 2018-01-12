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В США укравший интим-фото звёзд хакер получил обвинения

Вчера, 22:48

Власти Лос-Анджелеса в США выдвинули обвинения хакеру, который в 2014 году принимал участие в кибератаке на звёзд Голливуда, по итогу которой в сеть утекло немало интим-фото знаменитостей. Это четвёртый подозреваемый в деле, как информирует издание Hartford Courant.

 Обвиняемым стал 26-летний Джордж Гарофано, он дал согласие признать свою вину в кибератаке и распространении интим-фото звёзд Голливуда по интернету за деньги. Кроме него, в списках следователей значились ещё трое. Двое хакеров из Чикаго и один из Пенсильвании признали вину, двое получили 9 и 18 месяцев тюрьмы. Третий киберпреступник ожидает своего приговора.
Грандиозный скандал разразился в 2014 году, когда были похищены и выложены в интернет интим-фото множества голливудских знаменитостей, среди которых Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, исполнительница Ариана Гранде, а также Аврил Лавин, Селена Гомес и другие.


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