Хакеры из Fancy Bear могут провести ряд атак на Сенат США

Вчера, 23:02

Российские хакеры могут быть причастны к организации кибератаки на Сенат США. Группировка Fancy Bear провела некоторые разработки в этом направлении и попала в спектр внимания сотрудников агентства кибербезопасности.

В одном информационном источнике появилось извещение о том, что группа российских хакеров Fancy Bear может быть причастна к организации новой кибератаки на Сенат США. Также сказано, что российские хакеры ищут новые лазейки, чтобы стало возможно взломать электронные почтовые ящики представителей политических сторон американского государства.

В настоящее время эта информация проверяется сотрудниками Центра кибербезопасности. Специалисты следят за каждым движением хакеров, которые также параллельно разрабатывают новые методики вскрытия оперативных баз и компьютерных систем в США. Говорят, что главным объектом атаки станет Сенат.