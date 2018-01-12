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Хакеры из Fancy Bear могут провести ряд атак на Сенат США

Вчера, 23:02

Российские хакеры могут быть причастны к организации кибератаки на Сенат США. Группировка Fancy Bear провела некоторые разработки в этом направлении и попала в спектр внимания сотрудников агентства кибербезопасности.

 В одном информационном источнике появилось извещение о том, что группа российских хакеров Fancy Bear может быть причастна к организации новой кибератаки на Сенат США. Также сказано, что российские хакеры ищут новые лазейки, чтобы стало возможно взломать электронные почтовые ящики представителей политических сторон американского государства.

В настоящее время эта информация проверяется сотрудниками Центра кибербезопасности. Специалисты следят за каждым движением хакеров, которые также параллельно разрабатывают новые методики вскрытия оперативных баз и компьютерных систем в США. Говорят, что главным объектом атаки станет Сенат.


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