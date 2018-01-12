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Эксперт ФБР назвал сотрудников Apple придурками

Сегодня, 14:38

Эксперт ФБР по кибербезопасности Стивен Флэтли довольно резко, не сдерживая эмоций, прокомментировал последние тенденции разработчиков из Apple. Фэбээровец назвал сотрудников компании придурками из-за страсти к шифрованию новых смартфонов.

По мнению Флэтли, увеличение промежутка времени на попытку ввода пароля в новых iPhone является настоящей диверсией и сотрудничеством с международным терроризмом. Для того чтобы взломать смартфон потенциального преступника, раньше сотрудникам ФБР хватало не более двух дней, теперь же на эту процедуру приходится тратить почти полмесяца. За это время можно взорвать все США. Эксперт также сообщил представителям Apple, что ФБР намерено применять любые средства в борьбе с чрезмерным шифрованием смартфонов. Также Флэтли в качестве положительного примера привел специалистов из израильской компании Cellebrite, которые предоставляют спецслужбам США необходимые инструменты для взлома смартфонов от Aplle.


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