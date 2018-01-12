Эксперты обнаружили первую малварь для Android, написанную на языке Kotlin

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Эксперты из японской компании Trend Micro обнаружили первую малварь для Android, написанную на языке Kotlin. Вредоносная программа скрывалась в приложении Swift Cleaner, которое продавалось в Google Play Store.

По информации японских специалистов, вредоносная программа многофункциональна и приспособлена для выполнения действий в короткий промежуток времени. Однако, скорее всего, злоумышленники не успели полностью использовать все функции мальвари. Приложение для очистки использовалось хакерами для несанкционированных кликов на рекламную продукцию, а также подписки смартфонов на коммерческие SMS-сервисы.

Вредоносная программа, внедренная в Swift Cleaner, также крала информацию. Эксперты утверждают, что переход хакеров на язык программирования Kotlin, является новым этапом, вызывающим обоснованную тревогу. Kotlin сейчас является вторым языком, который поддерживает Android. В настоящее время Google уже полностью удалила приложение Swift Cleaner из Play Store.