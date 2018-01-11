Google опубликовала список хромбуков, уязвимых для Meltdown

Вчера, 20:12

Эксперты компании Google, учтя собственные ошибки при разработке устройств с операционной системой Chrome, составили список хромбуков, уязвимых при взломе с помощью алгоритма Meltdown. В основном, этот баг крайне вредоносен для процессоров Intel.

В составленный список потенциально уязвимых хромбуков попали 24 устройства от разных мировых производителей. Некоторые из них в самой малой степени подвержены взлому. Например, в их число входят две прошлогодних модели от американской корпорации Hewlett-Packard. Большинство устройств представленном реестре должно получить обновление системы безопасности.

Однако в списке есть и такие хромбуки от известных компаний, которые больше не получат поддержки, а также обновления для них не будут выпускаться. Алгоритм Meltdown вскрывает через проникновение в процессор пароли и информацию почти при любом виде шифровки. Таким же действием обладает и баг Spectre, который действует медленнее, но так же эффективно.