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Специалисты из Open Radar провели глубокий анализ macOS 10.13.2 на предмет уязвимости. Так, доказано, что пароль App Store может поменять баг в macOS High Sierra.

Эксперты киберзахвата из компании Open Radar озабочены системой безопасности macOS 10.13.2. Опции App Store можно менять и использовать на свое усмотрение без знания паролей. Для такой операции нужен лишь определенный баг. Если воспользоваться чужим Mac с «администратора», нужно открыть окно настроек App Store, после нажать иконку «Замок».

После система предложит ввести логин и пароль, нужно написать что-либо и нажать Unlock. Теперь доступ злоумышленник уже получил. Так просто можно стать жертвой мошенников и киберпреступников.