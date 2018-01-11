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Уязвимости WhatsApp позволяют хакерам проникать в групповые чаты

Сегодня, 11:20

Эксперты из Германии обнаружили в WhatsApp критические уязвимости, благодаря которым хакеры могут проникать в групповые чаты. Свой отчёт по кибербезопасности они озвучили в рамках конференции World Crytpo, которая состоялась в Цюрихе.

В сообщении указано, что недоработки в программном коде также удалось обнаружить и в других мобильных приложениях, а именно в Threema и Signal. Однако в вышеуказанном ПО недочёты в кодах не такие серьёзные. Что же касается популярного мессенджера WhatsApp, то в нём криптологи выявили настоящую брешь в системе безопасности. Хакеры могут даже без подтверждения модератора чата, внедриться в группу. Вдобавок, опытный киберпреступник может также получить доступ к личным сообщениям между пользователями, которые состоят в том или ином чате. Основной проблемой является то, что нового члена можно добавить в группу без взаимодействия между сервером и модератором. Опасность заключается в том, что пользователю открывается вся информация чата, и он может читать абсолютно все сообщения.


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