Google Play «очистился» от множества вирусных программ-фонариков

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Эксперты сообщили, что Google Play «очистился» от множества вирусных программ, условно называемых «фонарики». Вредоносные программы маскировались в официальном каталоге под фонарики, программы, предназначенные для записи звонков и т.п.

Специалисты сообщили, они предупреждали Google Play ещё осенью 2017 года о появлении подобных вирусных программ. Появилась информация, что с тех пор они загружались, по сведениям разных источников, до 7,5 млн раз.

Вирусы были способны прятать свои иконки и отображать, при любом удобном случае, навязчивую рекламу. Пользователи Google Play вынуждены были её просматривать или кликать на объявления, нежелательные для них.

Несмотря на все многоуровневые проверки, существующие в Google Play, вредоносные программы долгое время оставались незамеченными.

Для этого злоумышленники применили хитрость. Когда то или иное приложение Google Play запрашивало первичные права, они подозрений не вызывали. Вредная активность начинала проявляться лишь потом с управляющего сервера.

Сейчас все подобные приложения из сервера удалены, и он вновь стал безопасным для пользователей.

Одним из наиболее опасных вирусов, появившихся в Google Play, был Alphonso, но и с ним удалось справиться.