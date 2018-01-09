Компьютеры с Windows массово выходят из строя после обновления

Вчера, 18:19

Установка новых патчей безопасности для операционных систем Windows привела к массовому выводу из строя компьютеров пользователей по всему миру. Обновление должно было «залатать» уязвимости Meltdown и Spectre.

На данный момент рассылку апдейта временно приостановили. В компании пояснили, что жалобы приходят в основном от владельцев ПК с процессорами AMD. Пользователи утверждают, что после установки патча их компьютеры просто не включаются. В Windows уже поспешили обвинить в произошедшем производителей чипов и порекомендовали обратиться в службу поддержки.

Напомним, что ведущие разработчики операционных систем принялись экстренно создавать «заплатки» для устранения уязвимостей процессоров, позволяющих получать доступ к оперативной памяти и ядру системы, а также похищать персональные данные пользователей. Эксперты уже заявили, что подобная угроза существует во всех устройствах с процессорами Intel.