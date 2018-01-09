VistaNews.ru


Компьютеры с Windows массово выходят из строя после обновления

Вчера, 18:19

Установка новых патчей безопасности для операционных систем Windows привела к массовому выводу из строя компьютеров пользователей по всему миру. Обновление должно было «залатать» уязвимости Meltdown и Spectre.

На данный момент рассылку апдейта временно приостановили. В компании пояснили, что жалобы приходят в основном от владельцев ПК с процессорами AMD. Пользователи утверждают, что после установки патча их компьютеры просто не включаются. В Windows уже поспешили обвинить в произошедшем производителей чипов и порекомендовали обратиться в службу поддержки.

Напомним, что ведущие разработчики операционных систем принялись экстренно создавать «заплатки» для устранения уязвимостей процессоров, позволяющих получать доступ к оперативной памяти и ядру системы, а также похищать персональные данные пользователей. Эксперты уже заявили, что подобная угроза существует во всех устройствах с процессорами Intel.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.