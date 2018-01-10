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Apple выпустила устраняющее уязвимость iOS обновление безопасности

Сегодня, 02:30

Ввиду недавнего выявления опасной уязвимости процессоров Intel, корпорация Apple оперативно разработала и представила пользователям пакет обновления безопасности для операционной системы iOS. Апдейт рекомендуют установить на все без исключения устройства как можно скорее.

Пакет iOS 11.2.2 содержит в себе параметры, которые нивелируют уязвимость процессора, позволяющую злоумышленникам получить доступ к ядру системы. С помощью этой лазейки хакеры могли похищать пользовательские данные, в том числе пароли и личные файлы. Между тем, эксперты считают, что изменения приведут к значительному снижению быстродействия устройств. Ожидается, что сокращение номинальной мощности может составить от 5% до 30%.

Напомним, в начале января эксперты заявили, что практически все процессоры Intel, а также других производителей, содержат в себе опасную уязвимость. В этой связи разработчики операционных систем принялись в срочном порядке перекраивать свой софт.


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