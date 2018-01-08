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Артемий Лебедев назвал Telegram специальной программой спецслужб РФ

Вчера, 23:45

Мессенджер Telegram, который прекрасно прижился среди интернет-обозревателей, может оказаться специально разработанным проектом труда спецслужб России. Такого мнения придерживается Артемий Лебедев.

Согласно теории популярного дизайнера Артемия Лебедева, мессенджер Telegram ни что иное, как ловушка для пользователей со стороны спецслужб ФСБ России. Дизайнер остался очень доволен таким сервисом. По словам, которые были написаны в сообщении чата, Артемий мечтает просто познакомиться с теми людьми, которые стали создателями мессенджера для общения.

Telegram – это совершенно новый сервис, с помощью которого можно общаться, работать, проводить обмен разными файлами и фотоснимками. Его возможности вполне можно приравнить к социальной сети, что немедленно оценили пользователи после презентации в Сети. Артемий утверждает, что эта программа сотрудников спецслужб ФСБ России и вся переписка между гражданами строго проходит контроль.


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