Хакеры сделали попытку похитить информацию об ОИ-2018

Вчера, 21:03

Хакеры недавно сделали попытку предпринять похищение информации о том, как будет проводиться ОИ-2018, следующая после сочинской, ставшей, по мнению большинства аналитиков, просто «блестящей».

Как сообщают те, кто разрабатывают антивирусные программы, подверглись настоящей атаке компьютерных «злодеев», решивших взломать их сайты «ребята» из Сингапура. Иностранные информагентства уже сообщили о множестве атак, предпринятых для взлома сайтов, обеспечивающих проведение ОИ-2018.

Особо киберпреступники активизировались в течение декабря предыдущего года. Стимулом для этого стало проведение Игр в Пхенчхане.

В основном, получателями вирусоносных писем стали те, кто занимаются развитием инфраструктуры для предстоящих соревнований.

Пока что, похитителями подобной информации сохраняется полная анонимность. В то же время специалистами уже установлено, большинство попыток взлома пришли со стороны хакеров, зарегистрированных в Сингапуре.

При этом, маскировка вирусов осуществляется с помощью стенографии, которой способствуют текстовые и графические файлы.