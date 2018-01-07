В Казахстане с «вирусом-майнером» борются на уровне правительства

Вчера, 20:42

В Казахстане за вирус-майнер, распространяемый в местном сегменте сети, взялось министерство оборонной и аэрокосмической промышленности страны. Правительственные специалисты уже начали разрабатывать комплекс мер по решению данной проблемы.

Пользователям, посещавшим потенциально опасные ресурсы, уже рассылают уведомления с рекомендациями проверять компьютер антивирусным ПО, а также сканировать скачанные с сети файлы на предмет наличия угрозы. Вирус-майнер, попадая в систему, начинает добывать криптовалюту за счёт ресурсов чужого компьютера, постоянно загружая его до предела.

Ранее стало известно, что эксперты нашли фишинговое приложение, маскирующееся под Uber. Программа выдаёт себя за популярный сервис и получает доступ к личным данным пользователя, в том числе паролям и банковским реквизитам.