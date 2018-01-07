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Браузер Opera внедрил в блокировщик рекламы защиты от криптоджекинга

Вчера, 16:51

В последнее время в мире интернета большое количество сайтов зарабатывают на мощностях компьтеров своих клиентов. Тепрь они не показывают рекламные сообщения, а берут ресурсы процессоров, чтобы добывать криптовалюту. Такая система получила название "криптоджекинг." Браузер Opera активно борется с таким методом.

Защиту от такого рода действий теперь внедрили в Браузер Opera 50. Осенью прошлого года обнаружилась проблема нелегального генерирования криптовалют у пользователей BitTorrent. После этого, пользователи столкнулись с резким увеличением нагрузки на процессоры своих компьютеров. Разработчики браузера внедрили определённую фунцию защиты, но она есть только в Beta RC.

Что касается полной версии защиты, её сделают доступной в 50-й версии. На данный момент обновление активно проверяется на наличие ошибок. Сегодня на рынке браузеров Opera считается вторым лучшим в российском списке рейтингов.


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