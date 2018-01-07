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В Google Play обнаружили вредоносное ПО

Сегодня, 09:39

Специалисты по электронным технологиям заявили, что в известном интернет-маркете Google Play появилась опасная угроза под именем Alphonso. Вирус влияет на скорость работы смартфона, способствует быстрой разрядке батареи и следит за пользователем, воруя личную информацию.

Предполагается, что с помощью Alphonso хакеры получают необходимые сведения, которые потом продаются рекламодателям. Те, в свою очередь, таким образом узнают, чем интересуются пользователи и пытаются этим самым заманить их на свою рекламу.
По предоставленной информации, вирус скрывается в программных кодах социальных сетей Facebook и Instagram. Именно с них рекламодатели и получают свою прибыль. Пользователь в таком случае теряет контроль над микрофоном, потому что запрос на его подключение не выводится на экран.


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