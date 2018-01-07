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Новая фишинговая атака маскируется под Uber

Сегодня, 12:54

Исследователи распознали вредоносный вирус, который взламывает пароли обладателей Android. В целях получения информации пользователя, злокачественная программа неоднократно просит ввести логин и пароль, чтобы получить доступ к данным.

 Для того, чтобы пользователь не догадался о доступе к своим данным, программа демонстрирует его местонахождение с ссылками на неподдельные сервисы Uber.

Большее количество пользователей могут пользоваться программой без опасения, ведь вредоносный вирус маскируется под версию, которой не существует в Google Play, просто рекомендовано не скачивать её с любого другого сайта. Работник Symantec считает, что нарваться на вредоносную программу имеют возможность только немногие жители славянских стран.


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