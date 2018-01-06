Microsoft выпустила обновления для устранения уязвимостей Meltdown и Spectre

Вчера, 22:41

Компания Microsoft 3 января выпустила обновление, которое способно противостоять уязвимостям Meltdown и Spectre. Основным упущением разработчиков стала несовместимость нового программного обеспечения с некоторыми популярными антивирусами на компьютерах пользователей.

Нововведение от Microsoft поможет исправить уязвимости Meltdown и Spectre практически на всех процессорах, которые были созданы за последние 15 лет. Обновлениями от компании сможет воспользоваться любой пользователь, который испытывает проблемы из-за Meltdown и Spectre. Причиной создания обновления от Microsoft стала публикация специалистов проекта Google Project Zero, которые провели детальное изучение работы процессоров.

В ходе исследования программисты обнаружили "проплешину" в работе системы. Microsoft собрала всю информацию об уязвимости и разработала обновление, которое способно его устранить. "Проплешину" специалисты обнаружили в Intel, AMD и ARM. Представители компании Microsoft рекомендуют использовать программное обеспечение, изданное 3 января 2018 году, а также перед скачиванием удостовериться, что антивирус на компьютере способен поддерживать обновление. С помощью новинки от Microsoft пользователи продукции компании смогут максимально обезопасить свои устройства.