VistaNews.ru


У жителей Херсона взламывают аккаунты в соцсетях

Вчера, 20:14

По последним оперативным данным, жители Херсона столкнулись с серией массовых хакерских атак в социальной сети Facеbook. Обозреватели говорят, что угроза взлома происходит как бы от самого владельца социальной ячейки.

 В первую очередь вредоносные сообщения с прикрепленным видео отсылаются автоматически всем друзьям на странице. Человек, получивший сообщение, ничего не подозревая, переходит по ссылке, прикрепленной к файлу, и его компьютер попадает под атаку. Аналогично хакеры смогли и внедрить данную методику на сеть "ВКонтакте".

Хотя на Украине этот ресурс официально запрещен правительством, умные пользователи научились открывать его и продолжать общаться. Но для хакеров нет преград, они внедрили атаки по новой методологии.


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