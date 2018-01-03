«Сбербанк» помог Интерполу разыскать хакеров в Китае

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Станислав Кузнецов, являющийся заместителем председателя правления «Сбербанка», рассказал как специалисты дочернего предприятия крупнейшего российского банка помогли Интерполу поймать хакеров в Китае. На поиски виртуальных злоумышленников у отечественных экспертов ушли считанные дни.

Спецоперация состоялась около полутора месяцев назад. Сотрудники Интерпола попросили экспертов компании Bi.Zone («дочка» «Сбербанка») помочь разыскать создателей мошеннической подсети. Всего за пару дней российские специалисты распутали преступление, обнаружив хакеров на территории Китая. Имея всю необходимую информацию, Интерпол провел оперативные мероприятия в Поднебесной.

По словам Станислава Кузнецова, ранее эксперты Bi.Zone и Интерпол подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Стороны регулярно обмениваются различного рода информацией и осуществляют практическое взаимодействие, подытожил заместитель председателя правления «Сбербанка».