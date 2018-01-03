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Эксперты нашли опасную уязвимость во всех процессорах Intel

Сегодня, 13:59

Все пользовательские программы и алгоритмы в компьютерах на базе процессоров Intel имеют возможность получить доступ к защищённым областям памяти ядра. Выявленная уязвимость заставила разработчиков ОС в срочном порядке начать работу над программными заплатками, внедрение которых в свою очередь может повлечь снижение быстродействия на 5-30%.

Эксперты сообщают, что ошибка инженеров имеется на аппаратном уровне 64-битных чипов Intel. Это позволяет злоумышленникам с помощью вредоносного ПО получить доступ к ОЗУ, где могут храниться данные о персональных данных пользователя, информация личного или финансового характера. Исправить уязвимость можно путём создания исправлений KPTI (Kernel Page Table Isolation), что перенесут ядро ОС в другое адресное пространство. В то же время обновление, по мнению специалистов, может негативно повлиять на быстродействие компьютера, снизив её вплоть до 30%.

Ранее мы писали, что Apple умышленно снижает производительность iPhone, работающих на старых аккумуляторных батареях.


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