iPhone имеет неоспоримое преимущество перед любым Android-смартфоном

Вчера, 20:40

По мнению авторитетных специалистов, модели iPhone имеют неоспоримое преимущество перед абсолютно любым Android-смартфоном. Оно отличается в кардинальном различии используемых на них операционных систем.

«Операционка» iOS, установленная на iPhone, отдалённо похожа на Android. В то же время их принципы работы имеют кардинальные отличия.

Дело заключается в том, что у любой продукции, на которой установлен Android, имеется повышенная опасность того, что на нём может произойти стороннее вмешательство.

У моделей «яблочной» корпорации, естественно, имеются и недостатки, но одним из огромных преимуществ является то, что ОС iOS является закрытой системой, на которой невозможно произвести взлом со стороны, применяя программное обеспечение.

Владелец любого iPhone может свободно использовать любые ссылки в браузере, открывать все файлы, пришедшие по почте, и осуществлять другие подобные действия. Его пользовательские данные при всех случаях будут под надёжной защитой.

Также практически отсутствует вероятность того, что на них может произойти проникновения вируса или трояна. Осуществить это потенциальный хакер сможет лишь в случае физического контакта с устройством.

Таким образом, iPhone способен к самостоятельной защите своих хозяев. Владельцы Android-смартфонов, напротив, вынуждены защищать свои девайсы самостоятельно, пользуясь для этого опытом, знаниями и советами.