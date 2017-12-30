В Facebook обнаружили вирус, который майнит криптовалюты

Вчера, 15:59

В популярной соцсети Facebook обнаружили вирус, который занимается майнингом криптовалют. Он скрывается под названием Digmine.

Эксперты рассказали, что вредоносное ПО распространяется через Facebook Messenger. После проникновения в «железо» пользователя, вирус начинает задействовать резервы системы для майнинга криптовалют. Первый случай зафиксировали в Южной Корее. Оттуда вирусу удалось быстро перебраться и на территории Вьетнама, Азербайджана, Филиппин, Таиланда и Весесуэлы. Главной и самой важной проблемой является то, что вредоносное ПО сложно обнаружить, и оно слишком быстро распространяется. Проникнуть в систему Digmine может через ссылки на видеофайлы в самом мессенджере, а также в Google Chrome. Через интернет-браузер вирус быстро «тянет» с Сети необходимые файлы, чтобы можно было начать майнить. Отмечается, что в критическом случае ПО и вовсе может завладеть аккаунтом пользователя.

После того, как IT-специалисты из Facebook узнали о проблеме, они сразу же создали специальную группу для мониторинга, которая уже успешно нашла и удалила большинство вредоносных ссылок. Вдобавок, эксперты заявили, что в случае дальнейших подозрений они разработают своё собственное антивирусное программное обеспечение, которое бесплатно предоставят всем пользователям.