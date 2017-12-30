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Каждый банкомат «Сбербанка» можно взломать за несколько секунд

Сегодня, 14:28

Недавно на известном видеохостинге YouTube появилась видеозапись, на которой один из клиентов взламывает банкомат «Сбербанка» всего лишь за 10 секунд. Пользователю удалось зайти в оболочку устаревшей операционной системы Windows XP.

Для того, чтобы зайти в Windows XP на банкоматах «Сбербанка», нужно было нажать пять раз на кнопку Shift. После этого ОС предлагает настроить залипание клавиш. После этого пользователь получает полный доступ к Windows XP, которая вышла уже больше 15 лет назад. Однако, как отмечают в самом банке, никакого вреда ни клиентам, ни самой финансовой организации вход в саму ОС не несёт. Это связано со специальной системой и защитным программным обеспечением.

                           

Воспользовавшись этим багом, можно только вывести банкомат из строя. Сделать это можно путём удаления отдельных файлов и расширений, которые нарушат работу операционной системы до момента, пока не вмешается специалист и не переустановит её.

Также отмечается, что этим багом также могут воспользоваться злоумышленники, установив в банкомат вредоносное ПО. Последнее может запоминать пароли от карт клиентов банка и отсылать их хакерам.


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