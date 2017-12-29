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В Витебске судят создавшего "порно-вирус" хакера

Вчера, 23:27

Белорус будет осужден в Витебске за создание вредоносной вирусной программы. На данном вирусном обеспечении хакер заработал девятнадцать тысяч рублей. От действий создателя порно-вируса успели пострадать уже сорок два пользователя.

Обвиняемый занимается вымоганием денег через вредоносные программы уже почти два года, ведь начал свою деятельность разработчик в марте 2016 года.

А происходило это вымогание примерно таким способом: на экране ПК внезапно всплывало окошко, которое невозможно было закрыть. В окошке сообщалось о том, что данный компьютер обвиняется в хранение порнографии и запрещенных файлов. Пользователю ПК предлагалось уйти от наказания путем перевода денег на карту банка указанную в сообщении. Это считалось якобы штрафом. Что интересно, разработчик данной программы сделал так, чтобы выскакивающее сообщение появлялось от лица МВД.


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