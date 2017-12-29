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Хакеры научились пугать пользователей путем взлома Smart-колонок

Сегодня, 11:54

Эксперты компании Trend Mirco установили уязвимость Smart-колонок Bose и Sonos перед хакерскими взломами. Из-за слабой защищенности «умной» техники виртуальные злоумышленники могут пугать пользователей страшными звуками.

По словам специалистов Trend Mirco, имеющие «набитую руку» хакеры могут без особого труда дистанционно подключиться к Smart-колонкам Bose и Sonos, запустив через них любой аудиофайл. Отмечается, «умная» техника стает уязвимой перед кибератакой во время подключения к компьютеру или активированному сервису совместного использования файлов. Взломав Smart-колонки, хакеры могут не на шутку напугать их владельца, воспроизводя ужасающие звуки.

Ранее в сети был засвидетельствован первый случай взлома «умной» колонки Sonos. Пользователь рассказал, как его устройство начало внезапно издавать звуки разбивающегося стекла и плачущего ребенка. В настоящее время экспертам компании Trend Mirco удалось насчитать около 5 тысяч уязвимых Smart-колонок фирмы Sonos и примерно 500 «умных» устройств от Bose.


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