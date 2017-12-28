Охранникам "Перекрестка" выдадут с 1 января металлоискатели

Вчера, 22:12

Секьюрити в маркете «Перекресток» будут обладать металлоискателями. Толчком к этому стал недавний взрыв на Кондратьевском проспекте Петербурга. В начале нового 2018 года, вся охрана магазинов торговой сети «Перекресток» получит от руководства своих корпораций металлоискатели.

Эти спецсредства будут использованы охранниками на смене, при подозрении к некоторым клиентам. Поводом к внедрению в службу охранников маркета «Перекресток» послужил недавний взрыв, который произошел в центральной части Петербурга, на Кондратьевском проспекте. После такого действия, начальники охраны решили действовать решительно.

Охранник маркета, у которого будет с собой металлоискатель, сможет без труда пригласить подозрительного человека на досмотр, а также проконтролировать вверенную ему территорию на предмет обнаружения взрывчатки или мины.