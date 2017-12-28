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Эксперты призывают развивать инициативу РКН по защите личных данных

Вчера, 17:45

Сотрудники Роскомнадзора в очередной раз выступили с обращением к гражданам, в которых призывали более тщательно относиться к своим персональным данным, которые пользователи публикуют в социальных сетях и интернете в целом.

Эксперты напоминают, что не стоит бездумно публиковать номера мобильных телефонов, адреса, или тому подобное в Сети. Чтобы заострить на вышеуказанной проблеме внимание, была организована специальная конференция с участием специалистов РКН и студентов из нескольких вузов. Молодым людям предложили провести эксперимент, в ходе которого нужно было узнать как можно больше информации в интернете о человеке, имея лишь одну его фотографию. Как оказалось, всего за 15 минут на просторах Сети можно разыскать ФИО, адреса, мобильные телефоны, а также некоторые данные о родственниках. С

пециалисты ещё раз напоминают гражданам, что не стоит публиковать в интернете вообще какие-либо персональные данные.


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