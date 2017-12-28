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Атака вирусов-шифровальщиков усилится в 2018 году

Вчера, 22:00

Всё более модными становятся вирусы-шифровальщики. В текущем году было официально зафиксировано 3 подобных атаки. По прогнозам экспертов, в 2018 году их количество резко возрастёт.

Основной целью таких вирусов является выманивание денег с жертв. Когда вредоносное ПО проникает на ПК, то оно полностью блокирует доступ к системе и всем файлам. Позже на заражённое устройство приходит сообщение с требованием перевести определённую сумму на счета хакеров.

Самый крупный подобный случай произошёл в 2017 году, когда киберпреступникам удалось проникнуть в систему гиганта логистической отрасли Moller-Maersk, что в Дании. Убытки компании тогда составили 300 миллионов долларов. Тогда злоумышленники использовали вирус под названием NotPetya.

Интересно, что сейчас преступники в основном атакуют биржы криптовалют, и требуют переводить им не деньги, а биткоины. Это вполне логично, ведь основа любой такой денежной единицы – анонимность. Все переводы криптовалют синхронизированы, но при этом узнать владельца невозможно. По прогнозам экспертов в данной сфере, в следующем году количество подобных атак возрастёт в десятки раз.


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