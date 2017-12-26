Кибератаки в 2018-м: Специалисты составили прогноз налетов хакеров

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Отечественные эксперты, специализирующиеся на кибербезопасности, спрогнозировали ситуацию с хакерскими налетами на 2018 год. Предполагается, уровень кибератак возрастет, а их основной жертвой станет корпоративный сектор.

В уходящем году Россию и многие другие мировые государства захлестнула волна киберналетов. Больше всего отечественные государственные и частные предприятия пострадали от вируса WannaCry, парализовавшего многие электронные системы. По словам экспертов в области кибербезопасности, в наступающем году ситуация с хакерскими атаки усложнится в разы. Предполагается, основной целью киберналетчиков станет корпоративный сектор, представители которого до недавнего времен видели в WannaCry и прочих вирусах лишь абстрактную угрозу. Столкнувшись с проблемами на деле, отношение к ним в корпоративном секторе кардинально изменилось. Теперь его представители готовы тратить внушительные сумы, дабы защититься от взломщиков.

Согласно мнению специалистов, в новом году хакеры начнут действовать по новому алгоритму киберналетов, подразумевающему масштаб бедствия, ущерб и скорость поражения систем.