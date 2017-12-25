Минкомсвязь подтвердила возможность перехвата SMS и подмены содержимого

Вчера, 23:17

Минкомсвязь и главные телефонные операторы Российской Федерации узгали, смогут ли при желании злоумышленники перехватывать личные сообщения пользователей и при подменить информацию в них.

Средства массовой информации сообщили о том, что учения произошли в праздник День святого Николая, 19 декабря. Экспериментаторы-специалисты при помощи различных программ и тестов проверяли сеть на устойчивость к хакерским атакам. Кроме того, экспертам удалось проверить, смогут ли злоумышленники при желании отслеживать пользователей сети по геоданным.

Результаты оказались достаточно утешительными. Сеть "Мегафон" восхитительно справилась с атаками специалистов и оттолкнула все запросы на доступ к личной информации абонентов.