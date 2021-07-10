Турбочек: отзывы авторов «Яндекс.Дзен»

10-07-2021, 13:26

Авторы «Яндекс.Дзен» попробовали на практике проверку текстов Турбочек на кликбейт, оставили в Сети отзывы о работе сервиса, назвали плюсы и минусы в работе ИИ.

Биржа копирайтинга ТурбоТект запустила собственный сервис по проверке текстов с искусственным интеллектом, не имеющий аналогов в мире. На TurboCheck можно спрогнозировать дочитываемость статьи, привлекательность заголовка, выявить кликбейт, стилистические ошибки, создать цепляющий заголовок с помощью нейросети, проверить текст на уникальность.

В отзывах о Турбочеке блогеры описали, как точно работает проверка, помогла ли она предотвратить санкции за кликбейт, а также минусы работы сервиса.

«Проверяли материал на кликбейт, затем попробовали создатель заголовков. Из 98 процентов стало 2 всего. А причина тому проста: автор, который писал текст, нарушил повествование, и сбился с основной идеи. Создатель заголовков адаптирует то, что уже написано под нужный вид, чтобы не вводить в заблуждение читателя. В данном случае нам нужно было или менять текст, или заголовок. Так как это было не критично, мы взяли заголовок с Турбочека, с высокой привлекательностью. Довольны на все 100. А у кого какие-то огрехи заметны, попробуйте перечитать материал».

«Я узнал о Турбочеке от знакомого, который ведёт канал в Дзене об автомобилях. Решил попробовать, так как проблема блокировок за кликбейт стоит очень остро. Под санкции попали несколько моих статей. Я зашёл на Турбочек, зарегистрировался и сразу проверил ещё неопубликованный текст на кликбейт. Система показала 78% с рекомендацией устранить кликбейт. Долго я сидел над статьёй, но в итоге оказалось, что кликбейт затаился в заголовке, который выглядел так: Какие телефоны популярны в 2021 году? Они вас удивят! По сути явный кликбейт, похожий пример нашёл в правилах Дзена. Изменил заголовок и кликбейт понизился до 9%. Разместил статью на канале, получил свои просмотры и хорошо заработал на статье. Опубликовал бы с кликбейтом, заблокировали бы… Спасибо Турбочеку за разработку, которая упрощает работу на Дзене».

«Турбочек использую для проверки кликбейта и дочитываемости. Иногда смотрю на привлекательность заголовка. Пока все устраивает. В следующем месяце думаю купить платную подписку, чтобы проверять на кликбейт больше текстов. Хотелось бы попросить разработчиков устранить один значительный минус — проверять тексты можно только до 800 слов, а мне хотелось бы проверять статьи. и побольше. Надеюсь, сервис будет развиваться и устранит это неудобство».

«Классный сервис! Проверил несколько статей. Кликбейта нет, а вот привлекательность… Многое стало понятно. Спасибо за информацию!».

Из отзывов о Турбочек можно выделить ряд плюсов проверки текста на кликбейт:

скорость проверки;

наличие ежедневных бесплатных попыток;

схожесть алгоризма сервиса с алгоритмом Яндекс.Дзен, что снижает риск бана за кликбейт;

доступность;

отсутствие сложной авторизации.





В отзывах о Турбочек пользователи описали минусы сервиса. Среди них: невозможность проверить большие тексты, мало бесплатных попыток на некоторых проверках, слишком строгая оценка кликбейта.

«Турбочек понравился, хотел оставить хороший отзыв, но нашёл много минусов. Например, проверяю текст, вижу 99% кликбейта, подправила заголовок, проверяю еще раз. Дальше показывает 45%, нужно исправлять дальше. Копаюсь по тексту, проверяю ещё раз, результат — 33%, кликбейта почти нет, но есть риск бана от Дзен. А дальше всё, возможности проверок закончились ((((почему так мало попыток?».

«Вы забыли рассказать, что эта программа не очень дружит со специфичными темами, например, по рукоделию. Я битый час безуспешно пыталась исправить на 90% кликбейтный заголовок. И мне это так и не удалось! Зря потратила время…»

«Почитал отзывы от Турбочек и хочется сказать одно — Кликбейт не обязательно нужно искать в заголовке. он может быть и в тексте. Спасибо разработчики сервиса, что подробно описали эту нюансы. Но есть другая проблема… Почему нет конкретных рекомендаций, указания слов и словосочетаний, которые повышают кликбейтность статьи. В Яндекс.Дзен тоже никаких разъяснений не найти ((надеюсь, в будущем подсказок будет больше».

Среди минусов из отзывов о Турбочек стало ясно, что сервис:

пока не может проверять слишком длинные тексты;

находит даже самый неочевидный кликбейт;

даёт слишком мало бесплатных попыток проверки на кликбейт.

Несмотря на отзывы о минусах, сервис пользуется популярностью у авторов Дзена, которые уже столкнулись с блокировкой статей и каналов за кликбейт и больше не хотят рисковать.