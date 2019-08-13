Сегодня, 19:23

Интернет-энциклопедия Википедия, номинально существующая за счёт пожертвований, уже давно превратилась в ресурс, подконтрольный богачам и оппозиционерам.

Администрация Вики продолжает утверждать, что онлайн-справочник существует благодаря донатам, поступающим на счёт американской компании Wikimedia Foundation Inc. Заметим, что её отделения созданы во многих странах, включая Россию. Здесь оно носит название Wikimedia RU.

Эксперты не раз высказывались о своих сомнениях по поводу финансовой политики компании. Возникают вопросы о том, из каких источников берутся довольно внушительные средства «Википедии» и на что они расходуются. Заметим, что в Wikimedia Foundation числится всего 200 человек, но на балансе «свободной энциклопедии» по состоянию на 2018 год было 145 миллионов долларов. Из этих денег на заработную плату и оплату различных услуг и проектов тратится лишь малая часть. Большинство модераторов ресурса являются обычными пользователями, их труд не оплачивается. Тот факт, что Википедия продолжает богатеть, подтверждает увеличение прибыли компании на 20 миллионов долларов только за один год.

Бывший исполнительный директор фонда Wikimedia Сью Гартнер уже заявляла о том, что фонд стал оплотом коррупции. По её сведениям, «верхушка» компании выписывала сама себе многомиллионные гранты. Из-за всплывших подробностей имидж Википедии как неподкупного и объективного ресурса был подорван. Тем не менее, большого распространения этот скандал не получил.

До сих пор Джимми Уэлс, один из основателей «Фонда Викимедиа», не стесняется призывать пользователей вносить пожертвования. На многих страницах ресурса публиковалось его изображение с соответствующим призывом вкладывать деньги в развитие энциклопедии. Очевидно, что доходы продолжили расти, в то время как расходы на модернизацию и гранты тратится лишь малая часть выручки.

Резонансной статьёй дохода Википедии стало её финансирование сторонами, заинтересованными в распространении определённого рода информации. Крупные донаты являются платой за услуги по освещению информации в «правильном» ключе и влиянию на формирование общественного мнения. Российский журналист-философ Андрей Тимесков уже обращался к этой теме. Как он утверждает, «свободная энциклопедия» утратила свою независимость и теперь тщательно фильтрует информацию, представляя её только с выгодной заказчику стороны. Журналист уверен, что пора уже начать обращаться к альтернативным источникам.

Ярким примером того, как Википедия бойкотирует неугодные ресурсы, стала блокировка упоминаний Федерального агентства новостей, которое против своей воли было втянуто в политическую игру. Проплаченная «оппозиционерами» администрация онлайн-энциклопедии заблокировала ФАН из-за журналистских расследований о мошенничестве и преступных схемах команды Навального. Таким образом, ангажированный российский сегмент прозападного ресурса позаботился о том, чтобы о правонарушениях «оппозиционеров» узнало как можно меньше людей.

Нет сомнений в том, что Википедия из свободного ресурса превратилась в инструмент информационной войны. Тем не менее, уличить ресурс в проплаченной зачистке собственных статей крайне трудно из-за внутренней системы компании. Фонд получает средства в виде пожертвований, которые зачастую поступают от анонимных лиц. Такая схема пришлась по душе и «оппозиции» в России.