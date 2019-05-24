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Личные данные пользователей, хранившиеся на серверах компании, использовали работники для слежки за пользователями.

В 2011 году на рынок вышел новый мессенджер, который отличался скрупулезным подходом к конфиденциальности. Так, отправленные сообщения были доступны двум собеседникам на протяжении определенного времени. Вместе с тем, определенная информация бессрочно хранилась на серверах компании, что поставило под угрозу ее сохранность.

Авторы портала Motherboard связались с бывшим сотрудником компании Snapchat, который рассказал об использовании пользовательских данных. В частности, ряд специалистов в своих целях использовали сохраненные фотографии, список контактов и привязанные аккаунты Snapchat.

По словам источника, несколько лет назад в офисе компании отсутствовали механизмы, которые ограждали бы сотрудников от злоупотребления служебным положением. Пользователи мессенджера могли случайно оказаться «под колпаком» - сотрудники Snapchat следили за пользователями из личных мотивов.

Стоит отметить, что подобные прецеденты уже случались. Так, в апреле стало известно о раскрытии данных для входа в Facebook – любой сотрудник офиса мог завладеть информацией, которая хранилась в незашифрованном виде.