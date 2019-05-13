«Новый Советский Союз»: «Насильственная» цифровизация ТВ ведёт к диктатуре Роскомнадзора?

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РКН стремится к абсолютной власти в медиапространстве – такой вывод напрашивается из последних веяний в информационной среде.

Борьба с экстремизмом и внешнему воздействию в России набирает серьёзных оборотов, а в месте с ней растёт риск так называемых перегибов. Сомнения на этот счёт у экспертов уже вызывает скандальный «пакет Клишаса» – так прозвали сборник из трех законопроектов, каждый из которых уже успел переполошить российское медиапространство. Так, сюда вошли уже нашумевшие законы о запрете «оскорбления власти» и о «фейках» в СМИ.

Благодаря им, Роскомнадзор перестарался и безосновательно заблокировал без предупреждения и решения суда целый ряд интернет-ресурсов, в числе которых оказались сайты ярославских СМИ «Яркуб» и 76.ru, сообщивших новость о матерной надписи на стене регионального УМВД. Под раздачу попало и издание VistaNews – в середине марта его деятельность была заблокирована на несколько дней, хотя РКН так и не объяснил, в чём заключалась суть претензий и почему санкции были введены в обход законной процедуры.

В сети уже сравнивают деятельность не к месту «бдительного» Роскомнадзора с временами СССР. Людям всё больше происходящее напоминает новый Советский Союз, где было всего два телевизионных канала и ещё несколько печатных СМИ с жёсткой цензурой. В этой связи многие с большими опасениями ждут вступления в силу третьего закона из «пакета Клишаса». Речь идёт о нормативном акте, полностью охватывающем регулирование интернета в России. В сети опасаются, что после того, как весь трафик будет проходить через РКН, никакие VPN-сервисы не помогут защитить свою конфиденциальность от посягательств некомпетентных чиновников.

В разрезе данной ситуации нельзя не вспомнить об обязательном переходе ТВ в России на цифровое вещание. Подаётся это всё как забота о качестве жизни рядовых граждан РФ, однако всё больше кажется, что речь идёт о некоем плане узурпации всех сфер общественной жизни. Неужели и «насильственная» цифровизация телевидения ведёт к диктатуре Роскомнадзора?