Косите сено: Назван идеальный питомец для россиян

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Кот и пёс уходят в прошлое, ведь ставки делают на коз и козлов.

Самыми популярными животными россиян считают котиков и собачек. Эти милые создания с древности были преданными человеку, и сейчас трудно представить жизнь без их мурчания и хорошей охраны. Но у этих двух видов домашних любимцев может в ближайшее время появиться достойный конкурент. Об этом сообщает издание New York Times. Назван идеальный питомец для россиян. Если в ближайшее время человечество придёт к этому, то стоит знать – косите сено заранее. Лучшим питомцем будущего станет коза и козлы. Есть каналы на YouTube, посвященные причудливым видео о козлах, в том числе те, в которых снимались Пизмо и Козлиная бородка, пара коз-серферов из Калифорнии (да, они на самом деле занимаются серфингом).

Instagram сделал из множества коз незначительных знаменитостей (в некоторых аккаунтах сотни тысяч подписчиков), частично одев их в невероятно милые наряды.

@Rescuegoats, один из наиболее популярных аккаунтов Instagram, ориентированных на козлов, управляется компанией Puget Sound Goat Rescue в Maple Valley, которая ежегодно спасает около 200 коз и находит семьи для их жизни. Этим животным нужно пространство, чтобы бродить и чем их кормят имеет значение.Им также понадобится защищенное от хищников, но хорошо вентилируемое укрытие для сна и времяпровождения в плохую погоду.

Козы - талантливые художники по побегу, поэтому планировать стоит крепкое ограждение с проволочной сеткой. Репутация козлят как вонючих, злобных животных относится к некастрированным самцам, у которых действительно развивается неприятный запах, когда они становятся половозрелыми.

Козам нужно качественное сено, дополненное свежей листвой, фруктами и овощами. Экзотический ветеринар рекомендует избегать зерновой пищи, используемой на молочных фермах, потому что это не нужно для коз, которые не кормят грудью и вызывают сильную зависимость. Кроме этого стоит понимать, что козы это источник и полезного молока, которое даже приписывают к приёму детям из-за наличия полезных компонентов. Таким образом, завести козу может быть хорошим решением и для семьи и для бизнеса и популярности, подчёркивает экзотический ветеринар.