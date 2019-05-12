КНДР 2.0? Россияне негативно отреагировали на действия Роскомнадзора

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Соцсети активно обсуждают инициативы и решения Роскомнадзора. Подавляющее большинство россиян выражают недовольство.

Уже более года на слуху РКН и его потуги заблокировать Telegram. Однако ведомство не только этим отметилось, в его копилке ещё масса случаев блокировок сайтов, которых насчитывалось более 16 млн IP-адресов, и всё под предлогом борьбы с пресловутым Telegram.

В сети россияне негативно отреагировали на действия Роскомнадзора, который, вероятно, теперь не только планирует блокировать отдельные сайты. Дело в том, что находчивые пользователи это легко решают, используя VPN-сервисы, которые позволяют обходить её. Именно за них, скорее всего, и возьмётся Роскомнадзор, чтобы обойти его блокировку было невозможно. За разработку системы блокировки VPN-сервисов возьмётся РАН за 20 млн рублей.

Тем временем, пользователи сети негодуют в связи со сложившейся ситуацией, заявляя о нарушении демократии как таковой, поскольку страна такими темпами может превратится в КНДР 2.0. Старания полностью контролировать Рунет, который также станет изолированным - вызывает только негативные эмоции граждан.

Действия РКН иногда кажутся не совсем чистыми, поскольку в марте этого года ведомство заблокировало независимое новостное агентство Vistanews.ru, не дожидаясь решения суда. Журналисты данного сайта проводили расследования общественно-политического характера. Вероятно, это и стало той «занозой», которая сподвигла Роскомнадзор заблокировать портал.