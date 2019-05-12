Взломать надзирателей: Российские хакеры могут в отместку за «цензуру» заблокировать сайт РКН

Сегодня, 19:00

Первыми жертвами Роскомнадзора уже успели стать рядовой блогер, общественный активист и региональные интернет-СМИ.

Сетевая общественность возмущена вовсе не мерами по соблюдению закона, который назвали по имени его инициатора «пакетом Клишаса», а методами, которые использует ведомство по надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

В случаях с блогером, опубликовавшим нелицеприятное о высшем должностном лице государства и экологической активисткой, призывавшей выйти на несогласованный митинг, было более-менее всё понятно – деяния квалифицировались как оскорбление и неуважение к власти и публикация «фейковой» информации.

Но неформальные звонки в ярославские интернет-издания с требованием удалить новость о скандальном граффити, которая, по мнению РКН, попадает под «закон Клишаса» возмутила не только журналистов информационного портала, но и общественность. Вероятно, рано или поздно такие неоднозначные действия ведомства могут привести к ответной реакции пострадавших.

Главные редакторы некоторых ярославских СМИ солидарно выступили против «профилактических» методов Роскомнадзора, которые, вероятно, идут вразрез с законодательством. Действительно, всё это напоминает эксперимент по внедрению цензуры на СМИ, когда по одному звонку свыше снимается неугодная публикация.

В законе чётко прописан алгоритм действий, который должен способствовать выполнению требований, чем пренебрёг РКН. В теории, все эти действия могут привести к тому, что рано или поздно кто-то «властный» и с достаточным финансироваем может обратиться к хакерам с целью взлома ведомтсва, учитывая то, что в последнее время киберпреступники активизировались практически повсеместно.

Роскомнадзор попытался оправдаться тем, что профилактические беседы необходимы, чтобы не сразу привлекать медиа к ответу за противоправные новости, а дать возможность «осознать» возможность последствий.

Тем не менее, в марте, ещё до принятия резонансного закона, без предупреждения и уведомлений был заблокирован сайт новостного агентства VistaNews, что также было сделано с нарушением законодательства.

Сейчас по Сети распространяется информация о готовности российских хакеров из международной группировки «Анонимус» нанести удар по ведомству и взломать надзирателей. Последствием такой акции, теоритически, могут стать «слив» информации о сотрудниках и нарушение работы официального сайта Роскомнадзора. Подобные прецеденты уже случались, когда хакеры атаковали сайт МВД в отместку за блокировку крупнейшего файлообменника Украины EX-UA.