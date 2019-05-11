Путин — не гей. Роскомнадзор оправдал борьбу с публикацией про Путина профилактикой

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После скандала о цензуре в Ярославле, Роскомнадзор объяснил свои неправомерные «просьбы» об удалении оскорбляющих президента материалов профилактической работой со СМИ.

Не так давно ряд интернет-изданий опубликовал заметку о появлении на здании УМВД по Ярославской области оскорбительной надписи в адрес президента Владимира Путина, сообщающей о его якобы гомосексуальности. Путин - не гей, и это знает каждый. Но суть совсем не в надписи, а в желании ее автора обратить на себя внимание. А РКН, в свою очередь, оправдал борьбу с публикацией про Путина профилактикой.

Практически сразу после публикации редакторов и журналистов Ярославских изданий начали одолевать звонками и письмами из Роскомнадзора и ФСБ с просьбой удалить материал. По словам журналистов, на просьбы назвать конкретную статью УК РФ, которую нарушает данная публикация, представители этих ведомств отвечали в духе: «Ну мы же с вами понимаем, поэтому объяснения излишни».

К слову, как пояснил юрист Тимур Валияров: «Данный новостной материал не содержит информации, предусмотренной ст. 15.1–1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а именно — информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Информация, выраженная в неприличной форме — бранное слово либо словосочетание, жест, изображение, например. То есть, в данной новости нет указанной информации. А сама новость направлена не на распространение сведений о содержании надписи, а на распространение информации о совершении неустановленным лицом правонарушения, выразившегося в создании надписи на здании органа государственной власти».

То есть, фактически, у Роскомнадзора не было юридических оснований блокировать ярославские ресурсы. Возможно, именно из-за этого руководство ведомства и решило пойти путём звонков и настоятельных просьб, а не так, как предполагает закон. А согласно ему, в РКН должно было поступить обращение от, ни много ни мало, Генерального прокурора, после чего они и должны послать официальное письмо в редакцию издания. Письмо, а не звонок.

Впрочем, в самом ведомстве пояснили, что произошедшее было «профилактической работой», направленной на «выработку эффективных правоприменительных механизмов, позволяющих оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности».

В связи этим сложно не вспомнить блокировку нашего ресурса, которая была ещё большим «беспределом». Роскомнадзор отключил доступ к сайту Vistanews без предварительного письма или хотя бы звонка. Примечательно, что ведомство так и не назвало публикацию, вызвавшую столь резкую и острую реакцию.